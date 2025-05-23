Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan Uğurcan Çakır&#039;a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Yurt içinde satmayız" dediği Uğurcan Çakır için bordo-mavililer harekete geçti. Yeni sözleşme masada, maaşı 2 milyon euroya çıkıyor.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor, kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bir hamleye hazırlanıyor. Süper Lig devlerinin radarında olan 29 yaşındaki file bekçisi için kulüp kararı net. 

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor - 1. Resim

Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Uğurcan'ın yalnızca Avrupa'ya transferine sıcak baktıklarını belirtmişti. Ancak şu ana kadar yurt dışından resmi bir teklif gelmiş değil.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor - 2. Resim

Takvim'in haberine göre Trabzonspor yönetimi, sezon biter bitmez milli kaleciyle masaya oturmayı planlıyor. Hedef, hem sözleşme süresini uzatmak hem de Uğurcan'ın maaşını yaklaşık 2 milyon euro seviyesine çıkarmak.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor - 3. Resim

Hali hazırda 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için düşünülen bu yeni kontratla birlikte kulüp, oyuncusunun kariyerini Trabzonspor'da tamamlamasını amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Frankowski ile yollar ayrılıyor! MLS'ten teklif var - SporGalatasaray'da yeni transfer ile yollar ayrılıyor!Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Cesur ama iyi düşünülmüş bir karardı" - SporSkriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - SporFenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdiBeşiktaş'tan orta sahaya Mario Pasalic katkısı! - SporBeşiktaş'a Serie A'dan orta saha katkısı!Giannakopoulos'tan devre arasında skandal! Oyuncular ve hakemlerle tartıştı - SporF.Bahçe - Panathinaikos maçında skandal!Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı - SporFenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...