Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a ömürlük imza! Maaşına büyük zam geliyor

Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Yurt içinde satmayız" dediği Uğurcan Çakır için bordo-mavililer harekete geçti. Yeni sözleşme masada, maaşı 2 milyon euroya çıkıyor.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor, kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli bir hamleye hazırlanıyor. Süper Lig devlerinin radarında olan 29 yaşındaki file bekçisi için kulüp kararı net.

Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Uğurcan'ın yalnızca Avrupa'ya transferine sıcak baktıklarını belirtmişti. Ancak şu ana kadar yurt dışından resmi bir teklif gelmiş değil.

Takvim'in haberine göre Trabzonspor yönetimi, sezon biter bitmez milli kaleciyle masaya oturmayı planlıyor. Hedef, hem sözleşme süresini uzatmak hem de Uğurcan'ın maaşını yaklaşık 2 milyon euro seviyesine çıkarmak.

Hali hazırda 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için düşünülen bu yeni kontratla birlikte kulüp, oyuncusunun kariyerini Trabzonspor'da tamamlamasını amaçlıyor.