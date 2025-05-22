Aboubakar sürprizi! Beşiktaş'ın eski golcüsü Trabzonspor'a mesaj yolladı!

Hatay ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Kamerunlu forvet, bordo mavili formayı giymek istediğini belirtti.

Her sezon kiralık forvetlerle günü kurtarmaya bakan Trabzonspor’a yeni sezon öncesi tanıdık bir isim önerildi: Vincent Aboubakar. Beşiktaş’ta iki dönem forma giyen ve sonrasında Hatayspor’a kiralık gönderilen Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

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Bonservisi elinde olan ve Şenol Güneş ile iyi ilişkileri bulunan Aboubakar, Trabzonspor’a mesaj yolladı. 33 yaşındaki oyuncu, 3-4 sezon daha oynayabileceğini belirterek uygun şartlar oluşursa bordo mavili takıma gelebileceğini belirtti.

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Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta yüksek verim aldığı Vincent Aboubakar konusunda Fatih Tekke’nin görüşü alınacak ve yönetim buna göre bir karar verecek. Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Türkiye’yi tanıması ve uyum sorunu çekmeyecek olması avantaj.

Forvet konusunda sıkıntı çeken ve Simon Banza’nın ayrılacak olması sebebiyle yeni golcü bakan Fırtına’da Kamerunlu oyuncu yedek kuvvet olarak düşünülebilir. Ki eldeki isimlerden Denis Dragus’un da elden çıkarılması gündemde.