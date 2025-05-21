Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Beşiktaş taraftarı isterken Fas ekibi devreye girdi

Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak edilirken, Fas temsilcisi Wydad Casablanca'nın flaş bir hamle yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş taraftarının sosyal medyada ilgisi artarken, Portekizli yıldızdan flaş karar geldi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo hakkında transfer dedikoduları yeniden alevlendi.

İngiliz medyasının Beşiktaş ile Ronaldo'yu aynı cümlede anmasının ardından, siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medyada "#CometoBesiktasRonaldo" etiketiyle adeta harekete geçti.

Ancak Portekizli yıldız için sürpriz bir iddia da İspanyol basını Marca tarafından ortaya atıldı. Habere göre, Fas temsilcisi Wydad Casablanca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na güçlü bir kadroyla katılmak için Cristiano Ronaldo'yu transfer listesine aldı.