A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldı

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika ile 7-11 Haziran'da oynayacağı özel karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosuna 29 kişilik kadroya dahil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

ABD VE MEKSİKA MAÇLARININ PROGRAMI

Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.40'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'de başlayacak.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 2 Haziran Pazartesi günü bu tesiste bir antrenman yapacak milliler, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.