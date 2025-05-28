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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika ile 7-11 Haziran'da oynayacağı özel karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosuna 29 kişilik kadroya dahil etti.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldı - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, kadroya davet edilen futbolcular şöyle: 

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

ABD VE MEKSİKA MAÇLARININ PROGRAMI

Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.40'da başlayacak.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldı - 2. Resim

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'de başlayacak.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 2 Haziran Pazartesi günü bu tesiste bir antrenman yapacak milliler, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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