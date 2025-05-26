Altay Bayındır yine İngiltere'nin gündeminde! Konuk ekipten resmi şikayet geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 11:51 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 12:06 - Güncelleme:

Manchester United, Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. Maça damga vuran an ise Altay Bayındır'ın başrolünde olduğu pozisyon oldu.

Milli futbolcu Altay Bayındır, Premier Lig’de dün oynanan Manchester United-Aston Villa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ev sahibi takım Manchester United, sezonun son maçını 2-0 kazandı. Bu sezon Altay Bayındır'ın forma giydiği 3 lig maçını kaybeden Manchester United, ilk kez milli kalecinin kaleyi koruduğu maçtan galibiyetle ayrıldı. İlgili Haber Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı ASTON VİLLA'YI ÇILDIRTAN POZİSYON Maçın 74'üncü dakikasında Altay Bayındır'ın başrolü oynadığı bir pozisyon ise Aston Villa cephesini adeta çıldırttı. Karşılaşma golsüz devam ederken yaşanan pozisyonda konuk ekipten Morgan Rogers, Altay’ın önünden topu alarak golü attı. Fakat maçın hakemi pozisyonda Altay’a faul yapıldığı gerekçesiyle Aston Villa’nın golünü iptal etti. Hakem, Rogers'ın vuruşunda top kale çizgisini geçmeden Altay lehine faul düdüğünü çaldığı için pozisyona VAR da müdahale edemedi. Hakemin kararının ardından Aston Villa futbolcuları ve teknik heyet hakeme büyük tepki gösterdi fakat karar değişmedi. MAÇIN ARDINDAN ŞİKAYET ETTİLER Öte yandan maçın ardından Aston Villa kulübü, 35 yaşındaki hakemi İngiltere'deki maçların hakemliğinden sorumlu kuruma şikayet ettiklerini duyurdu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz