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"Yediği gole sevindi mi?" Altay Bayındır hakkındaki paylaşıma tepki yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan West Ham United, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla Altay Bayındır'la dalga geçti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoya Türklerden tepki yağdı.

İngiltere Premier Lig'in 36'ncı haftasında Manchester United, West Ham'ı ağırladı. Altay Bayındır'ın ilk 11'de yer aldığı karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

"Yediği gole sevindi mi?" Altay Bayındır hakkındaki paylaşıma tepki yağdı - 1. Resim

ALTAY'IN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Maçın en çok dikkat çeken anlarından birisi ise West Ham oyuncusu Jarrod Bowen'ın attığı ikinci gol sonrası Altay Bayındır'ın tepkisi oldu. Yediği golün ardından sinirlenen milli kaleci, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru döndü ve bağırdı.

"Yediği gole sevindi mi?" Altay Bayındır hakkındaki paylaşıma tepki yağdı - 2. Resim

O ANLARI TİKTOK'TAN PAYLAŞTILAR

Sahadan galibiyetle ayrılan West Ham United, milli eldivenin bu hareketini ti'ye alan bir paylaşım yaptı. Altay'ın o anlarını sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşan kulüp, not olarak "Kaleci seviniyor mu?" ifadesini kullandı.

"Yediği gole sevindi mi?" Altay Bayındır hakkındaki paylaşıma tepki yağdı - 3. Resim

TÜRKLERDEN TEPKİ YAĞDI

Bu paylaşım kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi. Türk taraftarlar ise yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar, Altay'ın sinirli olduğu için böyle bir tepki verdiğini belirterek, West Ham'ın paylaşımını eleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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