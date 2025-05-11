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Altay Bayındır'ın zor gecesi: Manchester United, West Ham'a 2-0 mağlup oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altay Bayındır&#039;ın zor gecesi: Manchester United, West Ham&#039;a 2-0 mağlup oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'a 2-0 yenildi. Kaleyi koruyan Altay Bayındır, son üç maçında toplamda 10 gol yedi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Old Trafford'da West Ham United'ı konuk etti. Karşılaşmada konuk ekip West Ham, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Altay Bayındır'ın zor gecesi: Manchester United, West Ham'a 2-0 mağlup oldu - 1. Resim

West Ham'a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen'dan geldi.

Manchester United kalesini koruyan milli kaleci Altay Bayındır, son üç maçında toplamda 10 gol yedi. Onana'nın performansının ardından kaleyi devralan Altay, kötü gidişatı durdurmakta başarılı olamadı ve taraftardan tepki geldi.

Altay Bayındır'ın zor gecesi: Manchester United, West Ham'a 2-0 mağlup oldu - 2. Resim

Bu yenilginin ardından Manchester United 39 puanda kalırken, West Ham United puanını 40'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea deplasmanına konuk olacak. West Ham ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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