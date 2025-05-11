Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1

Suudi Arabistan Ligi'nin 31. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Merih Demiral'lı Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan Ligi'nin 31. haftasında Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, sahasında Al Ahli'yi konuk etti. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Al Shabab, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Al Thani'nin attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 33. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip Al Ahli, 36. dakikada Gabriel Veiga'nın golüyle cevap verse de ilk yarı 2-1 Al Shabab'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri, 65. dakikada Hamdallah ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e taşıdı. Hamdallah, 77. dakikada arka arkaya gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kalsa da, Al Shabab sahadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Al Shabab puanını 54'e yükseltirken, Al Ahli 61 puanda kaldı