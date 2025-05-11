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Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fatih Terim&#039;li Al Shabab&#039;dan kritik galibiyet: 3-1
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Ligi'nin 31. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Merih Demiral'lı Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan Ligi'nin 31. haftasında Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, sahasında Al Ahli'yi konuk etti. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Al Shabab, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1 - 1. Resim

Karşılaşmanın 26. dakikasında Al Thani'nin attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 33. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip Al Ahli, 36. dakikada Gabriel Veiga'nın golüyle cevap verse de ilk yarı 2-1 Al Shabab'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1 - 2. Resim

İkinci yarıda baskısını sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri, 65. dakikada Hamdallah ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e taşıdı. Hamdallah, 77. dakikada arka arkaya gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kalsa da, Al Shabab sahadan galip ayrılmayı başardı.

Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1 - 3. Resim

Bu sonuçla birlikte Al Shabab puanını 54'e yükseltirken, Al Ahli 61 puanda kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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