Manchester United - West Ham United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken, futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Manchester United, ligin 36. hafta mücadelesinde Old Trafford’da West Ham United’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi seyircisi önünde alacağı bir galibiyetle sezonu güçlü bir şekilde kapatmak istiyor. Manchester United - West Ham United maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig'de sezonun kritik virajlarından biri daha futbolseverlerle buluşuyor. Manchester United ile West Ham United arasında oynanacak olan bu önemli mücadele, Türkiye'deki izleyiciler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor.

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın platformu ücretli bir hizmet vermesi nedeniyle karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahne alacak Manchester United-West Ham United mücadelesi 11 Mayıs Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saatiyle 16.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ise Manchester United’ın evi olan Old Trafford olacak. Maçın hakemliğini İngiliz futbolunun deneyimli isimlerinden Jarred Gillet üstlenecek.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MUHTEMEL 11

Manchester United: Onana, Yoro, Lindelöf, Shaw, Amad, Ugarte, Mainoo, Amass, Mount, Fernandes, Obi-Martin

West Ham United: Areola, Todlibo, Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka, Emerson, Ward-Prowse, Soucek, Paqueta, Bowen, Kudus