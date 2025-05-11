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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu!
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gözler İstanbul’a çevriliyor. Beşiktaş, taraftarı önünde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen rakibini mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, maç kadrosu belli oldu mu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Adana Demirspor’u ağırlayacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu kritik mücadele, şampiyonluk ve Avrupa kupaları yolunda belirleyici olacak.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu! - 1. Resim

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanacak bu önemli Süper Lig mücadelesi 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maça siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak.

Avrupa hedefini sürdürmek isteyen Beşiktaş, bay geçecek Samsunspor haftasında kazanarak puanını 58’e çıkarmayı planlıyor. Ligde kalma umutlarını yitiren Adana Demirspor prestij mücadelesi verecek.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu! - 2. Resim

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu! - 3. Resim

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Adana Demirspor maçını bu akşam hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmada Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakemlik görevini İlker Yasin Avcı üstlenecek.

Beşiktaş Adana Demirspor maçının VAR odasında Belçika Futbol Federasyonu’ndan Quentin Pirard görev yapacak. AVAR hakemi olarak Murat Altan yer alacak.

Ayrıca karşılaşmanın gözlemcisi Aytekin Durmaz olurken, temsilci kadrosunda Uğur Yalçın, Levent Kantar ve Mehmet Yaşar Düzen bulunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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