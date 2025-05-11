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Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga canlı yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga 2’de play-off mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Sezon boyunca gösterdikleri performansla adlarını yarı finale yazdıran Leganes ile Espanyol, şimdi büyük finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. İki iddialı takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Estadio Municipal de Butarque önemli maçta unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Zorlu maçta düdük çalacak isim de belli oldu. La Liga yönetimi, karşılaşmanın hakemi olarak Alberola Rojas, Javier’i görevlendirdi. 

Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga canlı yayın bilgileri - 1. Resim

LEGANES ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga 2’de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Leganes ile Espanyol arasındaki yarı final karşılaşması da futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Yükselme yolunda kritik bir viraja giren

iki köklü ekip, Estadio Municipal de Butarque’de kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri de netlik kazandı. Leganes Espanyol maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı mobil cihazlar, akıllı TV’ler veya dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport Plus aboneliğiyle karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga canlı yayın bilgileri - 2. Resim

LEGANES ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Leganes - Espanyol maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 15:00’te başlayacak. Ev sahibi Leganes’in taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak, Espanyol ise deplasmanda sürpriz yaparak avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek. İki takım da final biletine bir adım daha yaklaşmak isterken sahada yüksek tempolu bir maç bekleniyor.

Leganes Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga canlı yayın bilgileri - 3. Resim

LEGANES ESPANYOL MUHTEMEL İLK 11

Leganes: M. Dmitrović, J. Cruz, V. Rosier, S. González, J. Sáenz, A. Altimira, S. Cisse, R. Tapia, Y. Neyou, D. Raba, M. E. Haddadi

Espanyol: J. García, Á. Tejero, M. Kumbulla, L. Cabrera, C. Romero, E. Expósito, U. González, P. Lozano, R. Fernández, J. Carreras, J. Puado

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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