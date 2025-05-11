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Udinese Monza maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Udinese Monza maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!
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İtalya Serie A’da heyecan 11 Mayıs Pazar günü oynanacak Udinese - Monza mücadelesiyle devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan bu karşılaşma, hem küme hattını hem de orta sıraları yakından ilgilendiriyor. Maç öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Udinese - Monza maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve kadrolarda kimler var sorusu geliyor.

UDINESE MONZA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'da sezonun kritik haftalarından biri geride kalırken, Udinese ile Monza arasındaki mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ligde hem alt sıralardan uzaklaşmak hem de sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli karşılaşma canlı yayın bilgileriyle de gündemde.

11 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak olan Udinese - Monza karşılaşması, S Sport ekranlarından futbol tutkunlarıyla buluşacak.

Udinese Monza maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 1. Resim

UDINESE MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasında sahne alacak Udinese - Monza maçı 11 Mayıs 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 13.30'da başlayacak. Udinese’nin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, her iki takım için de sezonun kalan maçları açısından büyük önem taşıyor.

Udinese Monza maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 2. Resim

UDINESE MONZA MUHTEMEL İLK 11

Udinese: M. Okoye, T. Kristensen, J. Bijol, O. Solet, K. Ehizibue, A. Atta, J. Karlström, S. Lovrić, H. Kamara, L. Lucca, K. Davis

Monza: S. Turati, P. Pereira, T. Palacios, A. Carboni, S. Birindelli, J. A. Akpro, A. Bianco, G. Castrovilli, G. Kyriakopoulos, G. Caprari, D. Mota

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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