Türkiye maçı ne zaman? 2026 Dünya Kupası’nda gözler genç yıldızlarda!

2026 Dünya Kupası hazırlık maçları için geri sayım başlamışken gözler milli maç tarihine çevrildi. 2026 Dünya Kupası hazırlık maçlarında A Milli Futbol Takımı ABD ve Meksika ile mücadele edecek. Türkiye-ABD maçı 7 Haziran tarihine düzenlenirken A Milli Futbol Takımı 10 Haziran’da Meksika ile karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası hazırlık maçları için heyecan dorukta. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçlarında Türkiye sırasıyla ABD ve Meksika ile deplasmana çıkacak. Milli takım için önemli bir sınav olan hazırlık maçları Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’nda geleceğini belirleyecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası hazırlık maçlarına gün gün yaklaşırken Türkiye-ABD maçının tarihi merak konusu oldu. FIFA Dünya Kupası hazırlık maçlarında Türkiye-ABD karşılaşması yer alıyor. Heyecanı doruklara çıkaran karşılaşma 7 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Türkiye-Meksika maçı ise 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30’da başlayacak.

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası elemeleri hazırlık maçlarında ilk olarak ABD ile deplasmana çıkacak. Amerika’nınev sahipliği yaptığı karşılaşma, 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 22:40’da başlayacak.

TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇI NEREDE YAPILACAK?

2026 Dünya Kupası hazırlık maçları ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiye-Meksika hazırlık maçı Kuzey Carolina’nın Chapel Hill kentinde 10 Haziran Salı günü Türkiye Saati İle 03.30’da başlayacak.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA ELEMELERİNDEKİ RAKİPLERİ KİM?

Türkiye,2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ABD ve Meksika ile hazırlık maçına çıkacak. E Grubu’nda yer alan Milli Takım’ın rakipleri, İspanya, Gürcistan, Bulgaristan veya Hollanda olacak.