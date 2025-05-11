"Bize sadece tebrik etmek kaldı" | Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından kritik maçı değerlendirdi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, ligin bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Spor yazarları, kritik karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİZE GALATASARAY'I TEBRİK ETMEK KALDI"

Ali Naci Küçük - Türkiye Gazetesi

"Bu sezon ‘duran top’ canavarına dönüşen Galatasaray, Sara’nın ortasında Abdülkerim’in kafa golüyle perdeyi açtı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi.

Unutmayalım ki, Morata İspanya Millî Takımı’nın golcüsü, kaptanı! Kalitesi de tartışılmaz… O da şık bir golle şampiyonluk ateşini sonuna kadar yaktı.

Artık bize Galatasaray’ı tebrik etmek ve ‘Şen ola Cimbom şen ola’ demek kaldı! Galatasaray bu kadrosuyla maça ciddi başlarsa Türkiye Kupası’nı da kazanır!"

"ATANLA TUTANIN İYİ OLACAK"

Kemal Belgin - Türkiye Gazetesi

"G.Saray bu ilk yarı boyunca topu dolaştırma, sahaya yayılma ve hep “top bizde kalsın” stratejisiyle oynayacaktı. Buna karşılık Trabzonspor ise daha aktif, daha araştırıcı ve tehlikeleri de bulup Muslera’ya takılan takımdı. Soyunma odasına golsüz gidilirken bu sonuç tabii ki G.Saray’ın işine çok yarayacaktı. Trabzonspor’un kupa finali hariç dün akşamki maçta prestij mücadelesi ön plana çıkıyordu.

İkinci yarıda G.Saray, “Nemelazım ben kazanayım da, iş zora girmesin!” diye düşündü herhalde. İlk yarıdaki kontrollü oyunun ötesinde bu yarıda arayan, golü bulmaya çalışan, pozisyon zenginliği taşıyan taraf G.Saray olacaktı...

Bu maçta iki tane de karşılıklı direkten dönen vuruşlar vardı. Yani bu maç ne Trabzonspor için “Bana ne!” ne de G.Saray için “Bir beraberlik yeter” anlayışına takılıp kalite kaybetmemişti. Bu maçın G.Saray lehine sonuçlanması “top yuvarlaktır” kanununa bile yanaşmayacak bir sonuçla bitti ve bana göre G.Saray’ı şampiyon yaptı bile..."

"5. YILDIZA BİR PUAN KALDI"

Hasan Sarıçiçek - Türkiye Gazetesi

"Her tercih bir vazgeçiştir. Trabzonspor’un hocası Fatih Tekke, dört gün arayla iki defa oynayacağı Galatasaray karşısına, kupa finali öncesi kayıp yaşamamak adına sahaya öyle farklı on bir çıkardı ki; “Acaba?” dedirtti ama doğrusu buydu.

Okan Buruk’un kontrollü oyun planında Galatasaray, Torreira, Lemina, önlerindeki Yunus, Sara, Barış Alper ve en uçta Osimhen ile Uğurcan’ın koruduğu kalede yapacağı baskıları düşünen Tekke, Okay’dan stoper üretirken, en büyük gol silahı Banza, Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Ozan Tufan’ı kulübede oturttu.

Fatih Tekke’nin orta sahası kırılgan ve de eleştiriye açık on biri rotasyon olarak riskli olsa da forma verdiği oyuncular anlamında aslında bir fırsattı. Nitekim, bu rotasyon Galatasaray’ın motivasyonunu bozup, rehavete sürükledi, bir topu direkten dönen Trabzonspor, Visca ve Mendy ile Muslera’yı aşamadı ama kupa finali çok başka bir maç olacak gibi."

"SONUCA GİDECEK OYUNCUSU YOKTU"

İskender Günen - Sabah

"Fatih Tekke, kupa maçının daha önemli olduğunu düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fakat ofansif anlamda sonuca gidecek oyuncuları yoktu. Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza… Trabzonspor'un önde yerleşme planı ve rakibe baskı anlayışıyla Galatasaray, Muslera'nın ayağından çıkacak uzun toplarla sonuca gitmeyi düşündü. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu?"

"OKAN BURUK GEREKLİ TELKİNİ YAPMIŞ"

Levent Tüzemen - Sabah

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile aradaki fark 8 puana ulaşınca, şampiyonluk şarkıları söyleyenleri 'Matematik olarak şampiyon olmadık. Camiayı gereksiz şekilde havaya sokmayın' diye uyarmıştı ve haklı çıktı. Galatasaraylı oyuncular, başkanlarının mesajını almamış olacaklar ki Trabzon'da kendilerini şampiyon gibi görüp etkisiz oynadılar. Büyük maça hazır değillerdi. Yunus, katkı sağlamadı. Barış Alper saç baş yoldurdu. Barış'ın 8. dakikada atamadığı gol faciaydı. Çok top kaptırdı, çok pas hatası yaptırdı. Eğer ilk yarıda Muslera'nın Visca'ya yaptığı faul ofsayt çıkmasaydı, Galatasaray kalesinde penaltı görecekti.

Soyunma odasında Okan Buruk, gerekli telkini yapmış olacak ki Galatasaraylı oyuncular akıllarını başlarına toplayarak oynadılar. Resmen Trabzonspor kalesine gol atmak için kamp kurdular. Bir topu direkten dönen Abdülkerim, Galatasaraylıların beklediği golü bir duran top sonrası kafa vuruşuyla yaptı. Yunus'un Morata'ya attırdığı gol çok klastı."

"CİMBOM ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR"

Evren Turhan - Takvim

"Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir deplasmana gitti... Trabzon'daki maça Sarı- Kırmızılılar aslında çok da kötü başladı...

Muslera bekliyor ve ön tarafta Osimhen'i bulmaya çalışıyor. Çok zaman kaybı oldu. Barış; Yunus bir türlü oyuna giremedi. Özellikle Yunus ilk yarı çok kötüydü. Sara çok durgun ve çok hareketsiz. Üretkenlikte ciddi sıkıntılar çekti ilk yarıda. 1.5 aydır oynadığı tempolu ve baskılı oyun yoktu takımda. Bekleyen bir Galatasaray vardı.



Bu da puan farkının rahatlığından oluşan bir durumdu. Torreira mücadele ediyor ama ilk yarı yeterli kalmadı. Son vuruşlar çok kötüydü. Muslera bence ilk yarının yıldızıydı. İnanılmaz iki pozisyonu çıkardı. İkinci yarı biraz daha durumu toparladı takım.



Oyunun kontrolünü eline aldı. Ön tarafta, üçüncü bölgede çoğalmaya başladı. Duran toptan gol atma özelliğini bu maçta da gösterdi. Abdülkerim ve Alvaro Morata skoru tayin etti. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İkinci yarı ilk yarıya göre çok iyi oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Cimbom artık adım adım şampiyonluğa gidiyor."