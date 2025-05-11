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İmparator Buruk! Galatasaray'ı 13. sırada devraldı üst üste üçüncü şampiyonluğa götürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmparator Buruk! Galatasaray&#039;ı 13. sırada devraldı üst üste üçüncü şampiyonluğa götürüyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon 2021/2022... G.Saray tarihî bir kâbus yaşamış ve Süper Lig’i 13. sırada bitirmişti. Bir sonraki sezon göreve getirilen Okan Buruk rekorları kıra kıra takımı üst üste iki sezon şampiyon yapmıştı. Hoca şimdi de üçüncü mutlu sona, 5. yıldıza hazırlanıyor.

Bu durum Buruk’un ligde son altı şampiyonluğun dördüne (diğeri Başakşehir’le) adını yazdırarak büyük bir başarı elde etmesi anlamı taşıyor. Gurur ve mutlulukla dolu olan Okan Hoca dünkü maç sonrası, “Artık bir puan kaldı. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz” dedi.

İmparator Buruk! Galatasaray'ı 13. sırada devraldı üst üste üçüncü şampiyonluğa götürüyor - 1. Resim

UMUTSUZLUK VARDI!

Sezonu değerlendirirken, “Bizim camiamızda altı puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu Fenerbahçe deplasmanındaki kupa maçından sonra kırdık” vurgusu yapan Okan Hoca, Mourinho’nun ‘Ligin sonucu başından belliydi’ sözlerini sorulunca, “Gerçekten şu an kime sorarsanız sorun ‘Türkiye’nin en başarılı takımı ve oyun olarak da kadro olarak da Galatasaray’ diyecektir. Rakibimize karşı rahat maçlar kazandık. Sahada da net bir üstünlük kurduk. Puan durumundan belli” karşılığında bulundu.

İmparator Buruk! Galatasaray'ı 13. sırada devraldı üst üste üçüncü şampiyonluğa götürüyor - 2. Resim

İKİSİ DE BİZİM OLACAK

Buruk, “G.Saray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Önce Türkiye Kupası. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene üç, gelecek sene de dört inşallah” diyerek yeni hedefini açıkladı, önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını ifade etti. Hatırlanacağı gibi Fatih Terim G.Saray’ı 1996-2000 yılları arasında dört sezon üst üste şampiyon yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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