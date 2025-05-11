Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz...

Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okan Buruk’un takımı Abdülkerim Bardakcı’nın kafa golüyle öne geçti. Alvaro Morata skoru perçinledi. Cimbom gelecek hafta evinde Kayserispor’la berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyerek beşinci yıldızı takmaya sadece dört puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, ihtiyaç duyduğu puanlardan üçünü zorlu Trabzonspor deplasmanında maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle aldı. Cimbom gelecek hafta taraftarlarının önünde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasını şampiyonluk maçına dönüştürmeyi başardı. Okan Buruk’un öğrencileri galibiyet serisini de beş maça çıkardı.

Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz... - 1. Resim

İLK YARI GOLSÜZ

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde de karşılaşacak iki takımın buluşmasında ilk yarıda daha etkili olan taraf Trabzonspor oldu. Maçın 38. dakikasında deneyimli oyuncu Visca ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalsa da vuruşunda Uruguaylı kaleci gole izin vermedi. 45+5’te yine Visca’nın ortasını kafayla tamamlayan Okay Yokuşlu’nun vuruşu direkten dönünce karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz... - 2. Resim

KİLİDİ DURAN TOP AÇTI

Bu sezon kafa kafaya giden birçok maçta rakibinin direncini duran top golleriyle kıran Galatasaray, bu kozunu ikinci yarıda da kullandı. 66’da Sara’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu sarı kırmızılı takımı öne geçirdi: 1-0. Maçın skorunu belirleyen gol ise 84’te eski Trabzonsporlu Eren’in soldan sürüklediği atak sonrasında Yunus’un pasında topla buluşan İspanyol golcü Alvaro Morata’dan geldi: 2-0.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
13-16 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Vantilatör, 2'li Türk Kahve Makinesi ve Elektrikli Bisiklet raflarda yerini aldıTerör olmasaydı Türkiye uçmuştu! Ekonomik fatura 4 trilyon liranın üzerinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şov - SporBeşiktaş'ta bugün kongrenin ardından A.Demirspor maçı var: Önce seçim sonra şovFenerbahçe'de yönetimin, hocanın oyuncuların ajandası farklı: Herkes kendi havasında! - SporFenerbahçe'de yönetimin, hocanın oyuncuların ajandası farklı: Herkes kendi havasında!Başkent ekibi dört sezon sonra Süper Lig'e çıktı: Hoş geldin Gençlerbirliği - SporBaşkent ekibi dört sezon sonra Süper Lig'e çıktı: Hoş geldin GençlerbirliğiAli Naci Küçük yazdı: Şampiyonluk ateşi - SporAli Naci Küçük yazdı: Şampiyonluk ateşiVictor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu! - SporVictor Osimhen'in sıçrayışı sosyal medyada gündem oldu!Çeşme Maratonu yarın start alacak - SporÇeşme Maratonu yarın start alacak
Sonraki Haber Yükleniyor...