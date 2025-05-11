Galatasaray 25. şampiyonluğa artık gün sayıyor! Düğünümüze bekleriz...

Okan Buruk’un takımı Abdülkerim Bardakcı’nın kafa golüyle öne geçti. Alvaro Morata skoru perçinledi. Cimbom gelecek hafta evinde Kayserispor’la berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyerek beşinci yıldızı takmaya sadece dört puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, ihtiyaç duyduğu puanlardan üçünü zorlu Trabzonspor deplasmanında maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle aldı. Cimbom gelecek hafta taraftarlarının önünde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasını şampiyonluk maçına dönüştürmeyi başardı. Okan Buruk’un öğrencileri galibiyet serisini de beş maça çıkardı.

İLK YARI GOLSÜZ

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde de karşılaşacak iki takımın buluşmasında ilk yarıda daha etkili olan taraf Trabzonspor oldu. Maçın 38. dakikasında deneyimli oyuncu Visca ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalsa da vuruşunda Uruguaylı kaleci gole izin vermedi. 45+5’te yine Visca’nın ortasını kafayla tamamlayan Okay Yokuşlu’nun vuruşu direkten dönünce karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

KİLİDİ DURAN TOP AÇTI

Bu sezon kafa kafaya giden birçok maçta rakibinin direncini duran top golleriyle kıran Galatasaray, bu kozunu ikinci yarıda da kullandı. 66’da Sara’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu sarı kırmızılı takımı öne geçirdi: 1-0. Maçın skorunu belirleyen gol ise 84’te eski Trabzonsporlu Eren’in soldan sürüklediği atak sonrasında Yunus’un pasında topla buluşan İspanyol golcü Alvaro Morata’dan geldi: 2-0.