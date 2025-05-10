Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Geri sayım!

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor’u da yenerek kupanın kulpuna yapışmak istiyor. Türkiye Kupası’nda final oynayacak iki takımın lig kapışması merakla bekleniyor...

Galatasaray artık 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için geri sayıma geçti. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde bir kere daha ipi göğüslemeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Trabzonspor’u deplasmanda yenerek şampiyonluk şarkıları söylemek istiyor. Türkiye Kupası’nın finalinde önümüzdeki hafta içinde Gaziantep’te karşı karşıya gelecek olan iki takımın ligdeki kapışması merakla bekleniyor. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK MAÇ NEFES KESMİŞTİ

İki takım arasında ligde ilk yarıda İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazanmıştı. Sarı kırmızılılar, çıktığı son altı resmî karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Lig ve kupada bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki altı karşılaşmayı da kazandı. Ligde umduğunu bulamayan ve bu sezon üç büyük takıma karşı galibiyet elde edemeyen Trabzonspor ise sahasında oynayacağı maçta bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.

TEKKE’NİN ÜZÜNTÜSÜ

Bu sezon Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’in ardından takımın başına gelen Fatih Tekke bu buluşmanın çok geç gerçekleştiğini söyledi. “Trabzon’dan uzak geçirdiğim her günü bir kayıp olarak görüyorum” diyen Tekke “Trabzonspor’u sadece iyi sonuçlar alan değil, iyi futbol oynayan bir takım hâline getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK SABIRSIZ

G.Saray’da üst üste üçüncü şampiyonluğuna imza atmaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, takımın başarısının aile ortamından kaynaklandığını söyledi. Hem kendisinin hem de oyuncuların ilk günkü heyecanla mücadele ettiğini söyleyen Okan Buruk “5. yıldızı kazanan teknik direktör ünvanını almak gurur verici olacak” diye konuştu.