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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihat Kahveci&#039;den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin 4-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetini değerlendirdi. Ünlü yorumcu, "Uykum gelirmiş hali izlerken maç 4-1 bitti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin oyun sistemini ve teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir - 1. Resim

Maçta net bir galibiyet almasına rağmen Fenerbahçe'nin temposuz ve ağır bir oyun sergilediğini belirten Nihat Kahveci, "Atletizmi olmayan, ağır, rakip kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe. Temposuz bir oyun. Uykum gelirmiş hali izlerken maç 4-1 bitti. Enteresan bir maç. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 31 kez farklı 11 denemiş. Şampiyonluk için istikrar gerekir. Bugün hala nasıl kadro olacağını merak ediyoruz Fenerbahçe'nin. 9 Mayıs'ta böyle olmaması lazım." dedi. 

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir - 2. Resim

Maç sırasında Tadic'in oldukça sinirli olduğunu vurgulayan Kahveci, "Tadic'i ben ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Buralardan ister istemez bir şeyler çıkar. Bir şeyler var ki bu kadar gerildiler. Tadic'i bugün 3 kişi tutamadı ya. Devre arası araları düzeldi. Çok da büyütülecek bir şey değil ama 8 puan geridesin ve sahada da bunlar olunca 'Gruplaşmalar mı var?' diye insanlara koz veriyorsun." ifadelerini kullandı. 

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir - 3. Resim

Fenerbahçe yönetiminin taraftarları umutlandırması hakkında konuşan Kahveci, "Sen bana çıkıp 'Ligin başında şampiyon belliydi!' dersen 'Devre arası neden bu kadar oyuncu aldın o zaman?' derim. Fenerbahçe taraftarını neden bu kadar umutlandırdınız, kahroldular!" diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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