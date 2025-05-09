Milan Skriniar'dan Mert Hakan'a mesaj: "Galibiyet senin için"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Milan Skriniar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Slovak yıldız, attığı golü Mert Hakan'a hediye etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçti. Maçın ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, attığı gol sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Milan Skriniar'ın açıklamaları:

"TOP ÖNÜME GELDİ VE GOLÜ ATTIM"

Karşılaşmanın 60. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Skriniar, "Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Sözleşme durumu hakkında sorulan soruya ise temkinli yaklaşan Skriniar, "Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." sözlerini söyledi.

"BU GALİBİYET MERT HAKAN'A"

Milan Skriniar, galibiyeti kısa süre önce ameliyat olan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a ithaf etti: