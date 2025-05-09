Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milan Skriniar'dan Mert Hakan'a mesaj: "Galibiyet senin için"

Milan Skriniar'dan Mert Hakan'a mesaj: "Galibiyet senin için"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milan Skriniar&#039;dan Mert Hakan&#039;a mesaj: &quot;Galibiyet senin için&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Milan Skriniar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Slovak yıldız, attığı golü Mert Hakan'a hediye etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçti. Maçın ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, attığı gol sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar'dan Mert Hakan'a mesaj:

İşte Milan Skriniar'ın açıklamaları: 

"TOP ÖNÜME GELDİ VE GOLÜ ATTIM"

Karşılaşmanın 60. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Skriniar, "Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi. 

Milan Skriniar'dan Mert Hakan'a mesaj:

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Sözleşme durumu hakkında sorulan soruya ise temkinli yaklaşan Skriniar, "Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." sözlerini söyledi. 

"BU GALİBİYET MERT HAKAN'A"

Milan Skriniar, galibiyeti kısa süre önce ameliyat olan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a ithaf etti:

"Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandıAjax'a gidecek mi? Tadic'ten transfer açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Volkan Demirel'den canlı yayında Aziz Yıldırım itirafı! "Ben yolumu çizdim" - SporTeklifi canlı yayında açıkladıSüper Lig'de bir ayrılık daha! Gaziantep FK Selçuk İnan ile yolları ayırdı - SporSüper Lig'de bir ayrılık daha! Ünlü isimle yollar ayrıldıTrabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı - SporTrabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandıYıldızların adını Necati Ateş açıkladı! "Galatasaray'a transfer olacaklar" - SporDünya yıldızlarının adını açıkladı: Galatasaray'a geleceklerBeşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı! Benfica'ya 'sözleşme' resti - SporEn büyük kozunu kullandı, resti çektiİspanyollar 'yurt dışına açılıyor' dedi! Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu - SporArda Turan'ın yeni adresi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...