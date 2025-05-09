CANLI ANLATIM | RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta açılış maçında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti "BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL"

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

CEZA SINIRINDAKİLER

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

34. RANDEVU

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

İLK 11'LER BELLİ OLDU

09.05.2025 19:20

"BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL"

Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu:

"Son altı haftadaki motivasyonumuza bakınca, Avrupa'yı ne kadar istediğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Son altı maçta beş galibiyet. İyi oyunlar, iyi mücadeleler var. Göztepe maçına çok iyi başladık ama sonra kırıldık. Genel olarak son altı haftadan çok memnunum. Oyuncularımın isteklerinden, taktiğe bağlılığından çok memnunum. Son haftalarda iddiası azalsa da karşımızda bu ligin en iyi, en güçlü iki takımın birisi var. Her kulvarda da son ana kadar bulunduklarını turnuvanın şampiyonluk adaylarından biriydi Fenerbahçe. Ligde de şu anda biraz geriye düşmüş gibi görünüyorlar. Bizim için çok önemli bir maç. 4 finalimiz var. İşimiz zor ama daha önce buralardan güçlü çıktık. DNA'mızda Avrupa var. Çok istiyoruz. Oyuncularım hak ettiğini düşünüyorum."

"Bizim için her maç final. Bugün de en iyi oyunumuzu, en güçlü savunmamızı sahaya getirip iyi oyun oynamak istiyoruz. Bizi en çok zorlayacak şey, topun havada olduğu durumlar. Bu nasıl olacak, duran toplar, kenar topları, merkezden Talisca ve Dzeko'ya atılacak toplar. Bunları iyi oynayabilirsek iyi olacağını düşünüyorum. İyi çalıştık. İyi olacağını düşünüyorum. İnşallah izleyenlere güzel bir maç izletebiliriz."

09.05.2025 18:16

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

09.05.2025 18:16

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

09.05.2025 18:16

CEZA SINIRINDAKİLER

Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

09.05.2025 18:16

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

09.05.2025 18:16

34. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak.

Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle cevap verdi.

09.05.2025 18:16

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

09.05.2025 18:15

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

,Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

09.05.2025 18:15

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

09.05.2025 18:15

İLK 11'LER BELLİ OLDU

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Operi, Leo Duarte, Kemen, Umut, Crespo, Yusuf, Ivan Brnic, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Carlos, Skriniar, Kostic, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.

Yer: İstanbul