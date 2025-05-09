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Fenerbahçe'de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısında, Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. İlk yarının son dakikalarında sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bir an yaşandı. Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerilim çıktı.

Fenerbahçe'de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi - 1. Resim

Başakşehir savunmasını aşma çabası sırasında, Talisca'nın boşa kaçtığı bir pozisyonda Dusan Tadic topu başka bir yöne çevirdi. Bu duruma sinirlenen Talisca, takım arkadaşına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi - 2. Resim

Talisca'nın bu tepkisi sonrası Dusan Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü. İkili arasında yükselen tansiyonu takım arkadaşları güçlükle yatıştırdı. 

Fenerbahçe'de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi - 3. Resim

Maçın ilk yarısının tamamlanmasının ardından, ikilinin soyunma odasına konuşarak gittiği görüldü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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