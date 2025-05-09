Fenerbahçe'de olay! Tadic ve Talisca saha ortasında birbirine girdi

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısında, Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. İlk yarının son dakikalarında sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bir an yaşandı. Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerilim çıktı.

Başakşehir savunmasını aşma çabası sırasında, Talisca'nın boşa kaçtığı bir pozisyonda Dusan Tadic topu başka bir yöne çevirdi. Bu duruma sinirlenen Talisca, takım arkadaşına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Talisca'nın bu tepkisi sonrası Dusan Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü. İkili arasında yükselen tansiyonu takım arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

Maçın ilk yarısının tamamlanmasının ardından, ikilinin soyunma odasına konuşarak gittiği görüldü.