Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 15:18 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 15:18 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’de heyecanın doruğa çıktığı 35. haftada, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takım sahneye çıkıyor. Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, ligde kalma yolunda kritik öneme sahip bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında küme düşme hattından uzak durmak isteyen iki ekip karşı karşıya geliyor. Sezonun en kritik dönemine girilirken Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadele, puan tablosundaki dengeyi etkileyebilecek önemde. Büyük heyecana sahne olması beklenen Sivasspor - Bodrum FK maçı 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA? Sivasspor - Bodrum FK maçı beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, takımlarının kaderini belirleyebilecek önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecekler. SİVASSPOR-BODRUM FK MUHTEMEL 11 Net Global Sivasspor: A. Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Charisis, Moutoussamyamy, Efkan, Bekir, Koita, Manaj Sipay Bodrum FK: Diego, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Musah, Bardhi, Okita, Seferi SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HAKEMİ KİM? Sivasspor - Bodrum FK maçının orta hakemliğini Ümit Öztürk üstlenecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yürütecek. Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail sahada olacak. VAR sisteminde görev alacak isim ise Erwin Blank olurken, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara görev yapacak. Karşılaşmanın gözlemciliğini Mürvet Sezer üstlenirken, temsilcilik görevlerinde Levent Karabudak, Ali İhsan Sarıyılmaz ve Mustafa Hakan Bektaş yer alacak. İlgili Haber Beşiktaş Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan