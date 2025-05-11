İngiltere'ye gidecekler dikkat: Vize kuralları değişiyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenleri yakından ilgilendiren büyük bir değişikliğe imza atıyor. Yeni düzenlemeye göre, lisans seviyesinin altında kalan meslekler için verilen vizeler artık süreyle sınırlandırılacak. İngiltere'de çalışmak isteyenler için kurallar çok daha sıkı hale gelirken, düşük vasıflı işlerde çalışma imkanı neredeyse tamamen ortadan kalkacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkeye gelen nitelikli yabancı işçilerin vizelerine yönelik radikal bir düzenleme duyurdu. Yeni plana göre, lisans düzeyinin altında kalan mesleklerde çalışacak yabancı işçilere verilen vizeler, süreyle sınırlandırılacak.

YALNIZCA LİSANS VE ÜSTÜ MESLEKLERE TAM VİZE

The Guardian'ın haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca İngiltere’nin resmi yeterlilik çerçevesine göre "Seviye 6" ve üzerindeki (lisans düzeyine eşdeğer) işlere başvuranlar tam nitelikli vize hakkına sahip olacak. Şu anki uygulamada, bu sınır "Seviye 3" yani A-level düzeyindeydi.

GÖÇMENLER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özellikle sağlık ve sosyal bakım gibi sektörlerde ciddi açıkların bulunduğu İngiltere'de, hükümet söz konusu hamleyle birlikte yabancı iş gücüne olan bağımlılığını azaltmak için adımlar atacak.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, vize kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vize düzenlemesi, göç sistemine kontrol ve düzen getirecek, yurtiçi eğitim ve becerileri artıracak kararlı bir eylem" dedi.

Sağcı partilerin göçmen karşıtı politikalarına cevap niteliğinde olarak getirilen bu düzenleme, yabancı işçilerin İngiltere'de çalışma şartlarını zorlaştıracak.

SOSYAL BAKIM SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Ulusal Bakım Derneği İcra Kurulu Başkanı Nadra Ahmed, sektörde yaklaşık 70.000 yabancı işçinin çalıştığını ve yeni vize kısıtlamalarının bu sektörde büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ahmed, "Yerli iş gücünü çekemiyoruz çünkü onlar için adil bir ücret belirleyemedik. Eğer bu finanse edilmezse, sosyal bakım sektörü ciddi şekilde zarar görecek" ifadelerini kullandı.