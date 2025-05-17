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Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altay Bayındır Süper Lig&#039;e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Beşiktaş'ın Mert Günok'un yanına transfer etmek istediği Bayındır ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı - 1. Resim

İngiliz ekibinde geçirdiği süre zarfında teknik direktör Ruben Amorim'in beklentilerini karşılayamayan 27 yaşındaki kalecinin, Süper Lig'e geri döneceği öğrenildi.

Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı - 2. Resim

Altay Bayındır'ın adı, sezon sonunda Süper Lig'e döneceği yönündeki iddialarla gündeme gelirken, en ciddi talip olarak Beşiktaş öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un yanına tecrübeli bir eldiven arayışında Altay Bayındır'ı listenin başına aldı.

Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! O kulüp ile anlaştı - 3. Resim

Eski Fenerbahçeli file bekçisi, Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakarken, Beşiktaş'ın projeleri ve Solskjaer'in kendisine olan güveni, transfere olumlu yaklaşmasını sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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