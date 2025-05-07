Fenerbahçe'de Vincenzo Montella iddiası: Sözleşmedeki detay ortaya çıktı

Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle şampiyonluk yolunda ağır bir kayıp daha yaşayan Fenerbahçe'de koltuğu iyice sallanmaya başlayan Jose Mourinho'nun yerine gelecek adaylardan birinin Vincenzo Montella olduğu iddia edildi. A Milli Takım'da görev yapan İtalyan antrenörün sözleşmesinde yer alan bir maddenin ise muhtemel transferi kolaylaştıracağı öne sürüldü.

Fenerbahçe, konuk ettiği ezeli rakip Beşiktaş'a 1-0 yenilerek, Süper Lig'de bitime 4 maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk şansını neredeyse tamamen kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik patron Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Portekizli antrenörün yerine gelme ihtimali olan adaylar da konuşulmaya başladı.

MONTELLA SESLERİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Mourinho'nun yerine adı gündeme gelen hocalardan biri de Vincenzo Montella. A Milli Takım'ı çalıştıran Montella'nın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi.

'6 MAAŞ' DETAYI

Ay-Yıldızlı ekiple sözleşmesi devam eden Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kendisini yollarsa yine 6 maaş tazminat ödemek zorunda.

YILLIK 2,5 MİLYON EURO

İtalyan teknik direktörün sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Montella, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıllık ücreti ise 2.5 milyon euro.

Öte yandan TFF, deneyimli teknik direktör ile sonuna kadar yola devam edeceklerinin altını çizdi.