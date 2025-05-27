TFF'den Gökhan Gönül açıklaması! Milli Takım'daki görevinden ayrıldı: İşte nedeni...

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, 2023 yılında emeklilik kararı almış, Mart 2024'te Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü, Eylül 2024'te ise Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gönül'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını açıkladı. 40 yaşındaki eski futbolcu, "Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum" dedi.

"KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİ"

TFF'nin resmi internet sitesinde, "Gökhan Gönül'e teşekkür ediyoruz" başlığıyla yer alan açıklama şöyle:

"Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

"AY-YILDIZLI FORMA ALTINDA ÇALIŞMA BENİM İÇİN ONURDU"

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Milli Takım'da görev yaptığını belirten Gökhan Gönül, genç millî takımlar teşkilatının bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gökhan Gönül, "Milli forma kutsaldır. A Millî Takım'da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-Yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.