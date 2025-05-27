Papara'ya operasyon! Spor kulüpleri sessiz: Trabzonspor harekete geçti

Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. TMSF, 8 şirkete kayyum atadı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sponsoru olan şirkete operasyon, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Papara ile yaklaşık 1,5 milyar TL'lik anlaşma imzalayan Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken; yerel basın, sürece dair yol haritasının belirlendiğini yazdı.

İstanbul'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para A.Ş.'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin; 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyum olarak atandığı kaydedildi.

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12 MİLYAR 879 MİLYON 558 BİN TL'LİK İŞLEM

MASAK raporuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

OPERASYON SONRASI TRABZONSPOR'DA İLK DEĞERLENDİRME

Şirketin yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanırken; Papara'ya yönelik operasyon, spor camiasında da büyük yankı uyandırdı. Trabzon yerel basınından 61Saat'in haberine göre; bordo-mavili kulüp tarafından Papara’nın sponsorlar arasında yer alması nedeniyle yaşanan gelişmeler hem iç hukuk birimleriyle hem de sponsorluk sürecini yürüten profesyonellerle değerlendirmeye alındı.

BAKANLIK VE YETKİLİ KURUMLARLA TEMAS KURULACAK

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetiminin, gelişmelere göre İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlarla temas kuracağı, sürece dair resmi bilgiler ışığında yol haritası oluşturacağı öğrenildi.

"SPONSORLUK YASAL ÇERÇEVEDE YAPILDI"

Bordo-mavili kaynaklar, Trabzonspor’un söz konusu adli sürecin hiçbir noktasında taraf olmadığını, tüm sponsorluk ilişkilerinin yasal çerçevede ve ilgili kamu kurumlarının onayıyla yürütüldüğünü vurguladı.

"YILLIK 300 MİLYON TL"

Trabzonspor, Ağustos 2023'te stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuş, senelik ortalama 300 milyon TL gelir sağlanacağı belirtilmişti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık TÜFE değişim oranında arttırılacaktır."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN DE SPONSPORU

Öte yandan Papara'nın, sadece Trabzonspor’un değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de resmi sponsoru olması dikkat çekti. Beşiktaş Kulüü, 2023 yılında Papara iş birliği ile ön ödemeli BJK Card'ı kullanıma sunmuştu. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre; Papara Taraftar Kart, Beşiktaş taraftarlarına ayrıcalıklar sunuyor.

Papara, Eylül 2024'te Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol, Fenerbahçe Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımlarımızın sponsoru olmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni yol arkadaşımız Papara’ya ‘Büyük Fenerbahçe Ailemize hoş geldin’ diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" denilmişti.