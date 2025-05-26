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Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı! "Fenerbahçe, geleceğini kaybeder"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile devam etmesi halinde sadece önümüzdeki sezonu değil, kulübün geleceğini de kaybedeceğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında aldığı 4-2'lik şok mağlubiyetin ardından futbol yorumcusu Uğur Meleke, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile geleceğe dair planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı!

Meleke, "Fenerbahçe, Mourinho ile devam ederse sadece gelecek sezonu değil, yakın geleceğini de kaybedecek. Mourinho takımı ve oyuncuları yaralıyor, değerlerini düşürüyor. Bu süreçte birer birer oyuncularını da kaybediyor. Daha derin bir yara alacaklar" diyerek görüşlerini dile getirdi.

Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı!

Tazminat konusuna da değinen Meleke, "Mourinho ile devam edilmemesi tazminat doğuruyor, evet... Ama devam edilmesi çok daha büyük maliyetler getirebilir. Daha büyük zarar doğuyor Jose Mourinho ile" yorumunu yaptı.

Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı!

Meleke, Mourinho'nun iyi niyetli olmadığını düşündüğünü belirterek, "Meseleleri kişiselleştiriyor. İrfan Can ve İsmail Yüksek'le yaşadığı sıkıntılar sportif değil, tamamen kişisel. Bu da Fenerbahçe'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Uğur Meleke'den Mourinho uyarısı!

Sözlerini çarpıcı bir uyarı ile tamamlayan Meleke, "Fenerbahçe, Mourinho ile devam ederse geleceğini de çok büyük bir yara alır" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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