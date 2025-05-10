İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"

İstanbul'da düzenlenen ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği)'nin düzenlediği Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

İstanbul Bakırköy'de ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği)'nin Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programı düzenlendi. Düzenlenen programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL AKTÖRDEN, KÜRESEL BİR OYUN KURUCUYA DÖNÜŞTÜ"

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü belirtti. Türkiye'nin son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alan da daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir. Türkiye son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Dolayısıyla bizlere düşen hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların, sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi, el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye'nin Yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi, bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor" şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Konuşmasına devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde, organize suç yapılarının inlerine bir bir girilmiş, zehir tacirlerine, suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir. Amacımız sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun ve güvenin, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesidir" ifadelerini kullandı.