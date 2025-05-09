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Yerlikaya duyurdu! 2 ilde büyük operasyon... Kilolarcası ele geçirildi, gözaltılar var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 311 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa ile Van’ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda;  365 paket halinde 194,5 kg eroin, 93,5 kg esrar ve 53 paket halinde 23,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya duyurdu! 2 ilde büyük operasyon... Kilolarcası ele geçirildi, gözaltılar var - 1. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde duyurdu:

VAN: Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda;

- 234 paket halinde 126 kg Eroin ve
- 84,5 kg Esrar olmak üzere toplam 210,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya duyurdu! 2 ilde büyük operasyon... Kilolarcası ele geçirildi, gözaltılar var - 2. Resim

ŞANLIURFA: Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tırın içerisinde yapılan aramada; 

- 131 paket halinde 68,5 kg Eroin,
- 53 paket halinde 23,5 kg Skunk,
- 16 paket halinde 9 kg Toz Esrar olmak üzere toplam 101 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya duyurdu! 2 ilde büyük operasyon... Kilolarcası ele geçirildi, gözaltılar var - 3. Resim

Van ve Şanlıurfa Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Mileni 9 Mayıs 2025 11:45

Güzel

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