Galatasaray'da sansasyonel imza hazırlığı! En büyük engel Cristiano Ronaldo

Alman devi Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi alarak, uluslararası arenada ses getiren Galatasaray'ın, sansasyonel ikinci transferi için Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile devam kararı alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo engeline takıldığı konuşuluyor.

Sezonu çifte kupayla kapatan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 26'ıncı şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı hedefi doğrultusunda şartları zorluyor. Bayern Münih ile kontratı 30 Haziran tarihinde bitecek Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak, dünya genelinde spor basınında manşetlere çıkan Galatasaray'ın, bir sonraki ses getirecek hamlesi için Cristiano Ronaldo engeline takıldığı öne sürüldü.

BERNARDO SILVA İLE TEMASA GEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın temas halinde olduğu Bernardo Silva'yı Al-Nassr'a kazandırmak için yönetime büyük baskı yapıyor. Ronaldo'nun vatandaşı Silva'yla da temasa geçtiği iddia edildi.

DEVLER LİGİ ETKİSİ

Ronaldo engeline rağmen Galatasaray'ın, transfer için Şampiyonlar Ligi (sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonuna bu sezon direkt katılacak ) kozunu ön sürdüğü ifade ediliyor.

GARDI DEVREYE GİRDİ

Haberde, Bernardo Silva ile görüşen menajer George Gardi'nin, Galatasaray'ın projelerinden bahsettiği belirtildi.