Resmi açıklama geldi: Bernardo Silva gerçeği! Galatasaray isim vererek duyurdu

İngiliz yıldız Leroy Sane'nin transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Galatasaray'ın yeni hedefinin Bernardo Silva olduğu konuşuluyor. Portekiz basınından transfere dair dikkat çeken bir iddia gelirken, 30 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılı kulüp resmi bir açıklamada bulundu.

Alman devi Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için iddialı bir kadro kurmak istediği, bu hedef doğrultusunda Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı da transfer etmek istediği öne sürülüyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ve Barcelona'nın da istediği futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek yıldız orta saha için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BERNARDO SILVA İLE İLGİMİZ YOK"

Gazeteci Haluk Yürekli'ye konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu, "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ OSIMHEN VE YENİ KALECİ"

Kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ve 14 yıl sonra takımdan ayrılan kaleci Fernando Muslera'nın yerine transfer yapacaklarını vurgulayan sarı-kırmızılı yönetici, "Önceliğimiz Osimhen ve kaleci transferi. Lütfen bu adılsız haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

49 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST

Bernardo Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.