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Haberler > Spor > Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Muslera&#039;nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Andriy Lunin ve Djorde Petkovic ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılarda ibre Ter Stegen’e döndü. Yönetim, Barcelona’ya Ter Stegen için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Muslera’nın ayrılığı sonrasında kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray’da şimdi sıcak gündeme Alman Millî Takımı’nın kalecisi girdi!

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen - 1. Resim

Uzun süredir Real Madrid’in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin için temaslarda bulunan, ardından Sırp kaleci Djorde Petrovic için Chelsea ile transfer şartlarını görüşen Galatasaray’ın listesinde ilk sıraya şimdi Barcelona’nın Alman kalecisi Ter Stegen yükseldi!

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen - 2. Resim

Barcelona’nın, Espanyol’dan Joan Garcia’yı transfer etmesiyle birlikte Katalan ekibinde üçüncü kaleci konumuna düşen 33 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray atağa kalktı.

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen - 3. Resim

BARÇA KURTULMAK İSTİYOR 

Sarı kırmızılılar, Barcelona’nın da maliyetinden kurtulmak istediği Marc Andre Ter Stegen’i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak için Barcelona’ya teklif yaptı.

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen - 4. Resim

Oyuncunun yıllık ücretinin yarısını karşılamayı öneren sarı kırmızılılar Barcelona’nın bu teklifi kabul etmesi hâlinde imzayı attıracak.

Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen - 5. Resim

2026 Dünya Kupası için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ter Stegen’in Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Başkan Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile görüşecek olan Alman kaleci transferinde kolaylık isteyecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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