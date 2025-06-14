Galatasaray, Muslera'nın eldivenlerini teslim edecek kaleci arıyor! 1 numaralı aday: Ter Stegen

Andriy Lunin ve Djorde Petkovic ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılarda ibre Ter Stegen’e döndü. Yönetim, Barcelona’ya Ter Stegen için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Muslera’nın ayrılığı sonrasında kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray’da şimdi sıcak gündeme Alman Millî Takımı’nın kalecisi girdi!

Uzun süredir Real Madrid’in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin için temaslarda bulunan, ardından Sırp kaleci Djorde Petrovic için Chelsea ile transfer şartlarını görüşen Galatasaray’ın listesinde ilk sıraya şimdi Barcelona’nın Alman kalecisi Ter Stegen yükseldi!

Barcelona’nın, Espanyol’dan Joan Garcia’yı transfer etmesiyle birlikte Katalan ekibinde üçüncü kaleci konumuna düşen 33 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray atağa kalktı.

BARÇA KURTULMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılılar, Barcelona’nın da maliyetinden kurtulmak istediği Marc Andre Ter Stegen’i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak için Barcelona’ya teklif yaptı.

Oyuncunun yıllık ücretinin yarısını karşılamayı öneren sarı kırmızılılar Barcelona’nın bu teklifi kabul etmesi hâlinde imzayı attıracak.

2026 Dünya Kupası için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ter Stegen’in Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Başkan Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile görüşecek olan Alman kaleci transferinde kolaylık isteyecek.