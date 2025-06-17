Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki durumunu yorumladı: "Yanlış transfer yapmadım"

İlk döneminde bordo mavililere tarihî şampiyonluk yaşatan ancak ikinci döneminde başarısız bir görüntü sergileyen Abdullah Avcı genel bir değerlendirmede bulundu.

İlk göreve geldiklerinde hazır ve çalışmış bir ekiple işe koyulduklarını ve sistemi kısa sürede kurduklarını ifade eden Avcı “Devamında da başarı geldi. Trabzonspor’un Başakşehir’le girdiği yarışta kaleci Uğurcan Çakır sezona damga vurmuştu ama takım savunması iyi olmadığı için şampiyonluk kaybedilmişti” ifadesini kullandı.

YANLIŞ TRANSFER YOK

Hoca ve kadro istikrarının önemine değinerek Galatasaray’ın başarısının da buradan geldiğini belirten Abdullah Hoca, “Eğer Trabzonspor’da kalsaydım oyun istikrarını sağlardım” ifadesini kullandı. Avcı, yanlış transfer olmadığını bir oyuncu alınıyorsa bir yerlerde oynadığı için kadroya dahil edildiğini ancak uyum sağlamada ve performans almada problem olacağını söyledi. Karadeniz ekibinde Abdullah Hoca’nın sezon başındaki kadro mühendisliği ağır eleştirilere sebep olmuştu.