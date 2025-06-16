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Galatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roma’dan dönen Victor Nelsson, Galatasaray’ın planlarında yer almıyor. Danimarkalı stoper, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Galatasaray'ın sezon ortasında Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalya'da beklentileri karşılayamayınca sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Ancak Danimarkalı stoper, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.

Kenarda beklemeye tahammülü olmayan ve huzursuzluk çıkarabileceği değerlendirilen Nelsson'un menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin onay vermesi durumunda transfer görüşmelerine başlanacak.

Galatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi - 1. Resim

Nelsson'a İtalya'dan da ilgi var. Serie A ekiplerinden Como ve Hellas Verona'nın, 25 yaşındaki savunmacı için nabız yokladığı belirtildi.

Galatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi - 2. Resim

Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro civarında gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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