Galatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi

Roma’dan dönen Victor Nelsson, Galatasaray’ın planlarında yer almıyor. Danimarkalı stoper, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Galatasaray'ın sezon ortasında Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalya'da beklentileri karşılayamayınca sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Ancak Danimarkalı stoper, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor.

Kenarda beklemeye tahammülü olmayan ve huzursuzluk çıkarabileceği değerlendirilen Nelsson'un menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin onay vermesi durumunda transfer görüşmelerine başlanacak.

Nelsson'a İtalya'dan da ilgi var. Serie A ekiplerinden Como ve Hellas Verona'nın, 25 yaşındaki savunmacı için nabız yokladığı belirtildi.

Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro civarında gösteriliyor.