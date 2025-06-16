Galatasaray'a kötü haber! Ter Stegen kararını verdi

Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleyi devretmek istediği isimler arasında yer alan Ter Stegen, kararını verdi. Alman kaleci, Barcelona’da kalmak istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası kaleyi devretmek istediği isimlerden biri olan Marc-Andre ter Stegen, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre Alman kaleci, Galatasaray ve Monaco'dan gelen teklifleri geri çevirdi. 32 yaşındaki file bekçisi, kariyerine Barcelona'da devam etmek istediğini net bir şekilde ifade etti.

Deneyimli kaleci, "Niyetim Barcelona'da kalmak. Bu kulübe yüzde yüz bağlıyım ve dışarıdan gelen söylentiler beni etkilemiyor" dedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Ter Stegen, Barcelona formasıyla yalnızca 9 resmi maça çıkabildi. Bu maçlarda kalesini sadece 1 kez gole kapatırken, toplamda 11 gol yedi.