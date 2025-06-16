Galatasaray'ın hedefinde Uğurcan Çakır var! İkna turu başlıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki yabancı kontenjanı nedeniyle kalesini yerli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, rotasını Uğurcan Çakır'a çevirdi. Trabzonspor ikna edilirse transfer tamamlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yabancı kontenjanına takılmak istemeyen Galatasaray, kalesini yerli bir isme emanet etmek istiyor. Djordje Petrovic, Emiliano Martinez ve Ter Stegen ile ilgilenen sarı kırmızılılar, rotayı Uğurcan Çakır'a kırdı. Galatasaray'ın önde gelen yöneticilerinin kaleci transferiyle ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.

MARTINEZ VE TER STEGEN ZOR

Akşam'ın haberine göre; sarı kırmızılıların kaleci takviyesiyle ilgili süreci şu şekilde:

Ter Stegen'in maliyeti çok yüksek ve bu nedenle zor görünüyor. Barcelona'da yıllık 12 milyon euro garanti ücret alan Alman eldiven, takımıyla sorun yaşasa da Türkiye'ye gelmesi zor.

Aston Villa'dan ayrılması beklenen Emiliano Martinez'in de aynı şekilde maliyeti fazla.

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TRABZONSPOR'U İKNA ETMEK GEREKİYOR

Uğurcan Çakır ise hem teknik direktör Okan Buruk hem de Galatasaray yönetiminin onayladığı bir isim. Ancak burada Trabzonspor'un inadının kırılması gerekiyor.

Bordo mavililer, 29 yaşındaki eldivenini yurt içinde başka bir takıma satmak istemiyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması halinde transferin yüksek ihtimalle tamamlanması bekleniyor.

Kalenin yerli bir oyuncuya bırakılması da Galatasaray'ın, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elini rahatlatacak. UEFA, 25 kişilik listeye 8 tane yerli oyuncu yazılmasını istiyor.