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Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yenikapı’daki kutlamaları terk eden İspanyol yıldız, tüm eşyalarını ülkesine gönderdi. Morata ile Galatasaray’ın yolları ayrılıyor.

Galatasaray'ın devre arasında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 

Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu? - 1. Resim

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile yaşadığı gerginliğin ardından sahneyi terk ettiği iddia edilen İspanyol golcünün, takımdaki geleceği iyiden iyiye belirsizliğe büründü.

Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu? - 2. Resim

Sözcü'nün haberine göre Morata, İstanbul'daki eşyalarını toplattı ve ülkesine gönderdi. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemediği, zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için girişimlerin başladığı öğrenildi. 10 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Morata için kulüp yönetimi, karşılıklı fesih formülünü masaya yatırdı

Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu? - 3. Resim

Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev yapan Morata, 7 gol atıp 3 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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