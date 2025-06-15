Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu?
Yenikapı’daki kutlamaları terk eden İspanyol yıldız, tüm eşyalarını ülkesine gönderdi. Morata ile Galatasaray’ın yolları ayrılıyor.
Galatasaray'ın devre arasında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi ile yaşadığı gerginliğin ardından sahneyi terk ettiği iddia edilen İspanyol golcünün, takımdaki geleceği iyiden iyiye belirsizliğe büründü.
Sözcü'nün haberine göre Morata, İstanbul'daki eşyalarını toplattı ve ülkesine gönderdi. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemediği, zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için girişimlerin başladığı öğrenildi. 10 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Morata için kulüp yönetimi, karşılıklı fesih formülünü masaya yatırdı
Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev yapan Morata, 7 gol atıp 3 asist yaptı.