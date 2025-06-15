İşte kördüğüme dönen transferdeki en büyük engel! Ne maaş ne de bonservis...

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için girişimlerini sürdürüyor. Öte yandan Galatasaray'ın Osimhen transferinin önündeki en büyük engeli duyurdular. Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Victor Osimhen'in transferi adeta kördüğüme döndü. Yıldız futbolcunun birçok kulüpten teklif aldığı bilinirken, vereceği karar merakla bekleniyor.

Bu süreçte golcü ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da temaslarına devam ediyor. Osimhen'in Al-Hilal'i reddettiği iddia edilirken, İngiltere Premier Lig kulüplerinin de yarışa dahil olduğu ancak sarı kırmızılıların bu süreçte avantajlı taraf olduğu belirtiliyor.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'e 15-20 milyon euro dolaylarında yıllık net maaş teklif etti. Osimhen transferinde Galatasaray'ın önündeki en büyük sorun ise oyuncunun çıkış bedelinin ödeme planı.

Habere göre; Napoli, 75 milyon euroyu mümkün olduğunca az taksitle istiyor. Bu durum da sarı kırmızılıların elini zorlaştırıyor.