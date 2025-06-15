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Galatasaray'ın transferlerini etkileyecek! Anahtar Osimhen

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın transferlerini etkileyecek! Anahtar Osimhen
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leroy Sane’yi ‘Aslan’ yapan, Barcelona’nın kalecisi Ter Stegen’i de bitirmek üzere olan sarı kırmızılılar, diğer bölgeler için (90 milyon avroya yakın bütçe harcanacak) Osimhen’in kararını bekleyecek.

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve transfere Leroy Sane’yi alarak hızlı başlayan Galatasaray kaleciye odaklandı. Fernando Muslera’nın boşluğunu doldurmak isteyen sarı kırmızılılar, Barcelona’da üçüncü kaleci durumuna düşen Andre-Marc Ter Stegen’e odaklandı. Hatta Alman file bekçisi ile büyük oranda anlaşma sağlandı sıra kulübünde. Dursun Özbek yönetimi, güncel piyasa değeri 12 milyon avro alan ve 2028’e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki eldivenin yıllık ücretinin yarısını karşılamaya hazır. Eğer Barcelona da kabul ederse iş resmiyete dökülecek.

Galatasaray'ın transferlerini etkileyecek! Anahtar Osimhen - 1. Resim

GÖRÜŞMELER SÜRECEK 

Peki devamında ne olacak? İşte burada kilit isim Victor Osimhen. Sarı kırmızılılar bonservis ve yıllık ücreti ile birlikte yaklaşık 90 milyon  avroluk bir maliyet oluşturan Nijeryalı oyuncunun vereceği karara göre hareket edecek.  Diğer transferler için görüşmeler yapılacak hatta sözler de alınacak ancak Osimhen’in durumu transfer limitinde belirleyici olacağı için beklemeye geçilecek. Suudi Arabistan’ı istemeyen ve Avrupa’dan da istediği teklifleri şu ana kadar henüz alamayan Nijeryalı oyuncunun transferinde ibre Aslan’a dönmüştü.

Galatasaray'ın transferlerini etkileyecek! Anahtar Osimhen - 2. Resim

6 MİLYON AVRO

Sarı kırmızılılar geçen sezon toplam 9 maçta süre alan ve kalesinde 11 gol gören Alman kaleci Ter Stegen’in yıllık 12 milyon avroluk ücretinin yarısını ödemeye razı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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