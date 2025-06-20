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Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Estoril'in genç sağ beki Wagner Pina'yı kadrosuna katıyor. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı - 1. Resim

Bordo-mavililer, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen Wagner Pina ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı - 2. Resim

22 yaşındaki sağ bek, Pedro Malheiro'nun takımdan ayrılmasının ardından aynı bölgeye takviye amacıyla tercih edildiği öğrenildi. Transfer, NFC teknolojisine sahip yeni sezon formasıyla duyurularak dikkat çekici bir lansmanla açıklandı.

Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı - 3. Resim

Geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 31 maça çıkan Pina, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun Trabzon'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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