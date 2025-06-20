Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Estoril'in genç sağ beki Wagner Pina'yı kadrosuna katıyor. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

Bordo-mavililer, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen Wagner Pina ile anlaşma sağladı.

22 yaşındaki sağ bek, Pedro Malheiro'nun takımdan ayrılmasının ardından aynı bölgeye takviye amacıyla tercih edildiği öğrenildi. Transfer, NFC teknolojisine sahip yeni sezon formasıyla duyurularak dikkat çekici bir lansmanla açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 31 maça çıkan Pina, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun Trabzon'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.