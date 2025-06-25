Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ortalık karışmıştı! Salvatore Foti'nin Türkiye sözleri olay oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Salvatore Foti, Süper Lig ve şampiyonluk yarışı hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında rakip takımdan Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı tartışma uzun süre konuşulan Foti'nin, 4 maç men ve 117 bin TL para cezası almıştı.

Uzun süredir Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan, 2-1 mağlup oldukları Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde Barış Alper Yılmaz'la gerilim yaşayan Salvatore Foti, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörle ilişkisi, Fenerbahçe'deki geleceği ve Türk futboluna dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"DÜNYANIN EN TANINMIŞ YARDIMCISI"

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a röportaj veren İtalyan antrenör, "Mourinho dünya çapında bir kişilik ve onun yardımcısı olmak da sizi belki de dünyanın en tanınmış yardımcısı yapar, bu doğru. Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkın: ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksınız" dedi.

"MOURINHO İLE AYRILIĞI KONUŞTUM"

Teknik direktörlük için tecrübe kazandığını belirten Foti, "Aslında kendi başıma yürümeye başlamak isterim. Mourinho ile bunu konuştum. 10 yılda 2 muhteşem teknik direktörle neredeyse 400 maç hazırladım, yeterince tecrübe kazandım. Geçmişte teklifler aldım. Bugün sadece söylentiler var. Bazı kulüplerle görüştüm ama sonra daha deneyimli isimleri seçtiler, öyle diyelim. Önümüzdeki günlerde Mourinho ile durumu değerlendireceğim" sözlerini sarf etti.

"70 BİN SEYİRCİ VE 15 BİN POLİSİN OLDUĞU DERBİ OYNADIK"

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Salvatore Foti, "Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden 3 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık. Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir" ifadelerini kullandı.