Ekranlara dönüyor! Meltem Cumbul'a ücret soruldu: Cevabı gündem oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 8 Ağustos 2024 16:28 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme:

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Mahsun Kırmızıgül’ün yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Güzel Atlar Diyarı’nın oyuncularından biri de Meltem Cumbul… Dizi için Türkiye'ye dönen Cumbul'a ücret soruldu. Cumbul "Hiç konuşmayalım bunları" diyerek sorulardan kaçtı.