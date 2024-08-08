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Ekranlara dönüyor! Meltem Cumbul'a ücret soruldu: Cevabı gündem oldu

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Ekranlara dönüyor! Meltem Cumbul&#039;a ücret soruldu: Cevabı gündem oldu

Magazin Haberleri

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Güzel Atlar Diyarı’nın oyuncularından biri de Meltem Cumbul… Dizi için Türkiye'ye dönen Cumbul'a ücret soruldu. Cumbul "Hiç konuşmayalım bunları" diyerek sorulardan kaçtı.

Yılan Hikayesi, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bir süredir Amerika'da yaşıyordu.

Yıllardır ekranlarda rol almayan oyuncu, Mahsun Kırmızıgül’ün yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü. Dizi ile ilgili Meltem Cumbul 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi nedeniyle diğer gelen bütün teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

Yeni diziyle ekrana dönüyor! Meltem Cumbul'a teklif edilen ücret soruldu! Cevabı gündem oldu - 1. Resim

MELTEM CUMBUL'A DAHA YÜKSEK ÜCRETLER TEKLİF EDİLDİ Mİ?

Başka yapımcılardan çok sayıda teklif alan Cumbul, hepsini geri çevirdi. Yaşananlar Cumbul'a sorulunca ünlü oyuncu, "Sözümüz vardı, tabii bekledik' dedi.

Cumbul'a "Daha yüksek ücretler teklif edildiği söylendi sizlere..." denince de Cumbul "Hiç konuşmayalım bunları" diyerek ücret sorularından kaçtı.

Düzenleyen:  - Magazin
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