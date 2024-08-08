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'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisine "Ajan Maria" geliyor

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Magazin Haberleri

TRT1’in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nın ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diziye Sibel Aytan ‘Ajan Maria’ rolüyle dahil oldu.

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi Fatih Sultan Mehmet’in hayatını ekrana taşıyor. Yeni sezonda yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ile Yıldıray Yıldırım’ın oturacak.

SİBEL AYTAN MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE DAHİL OLDU

 Dizinin kadrosuna son olarak yine TRT’nin pazar akşamları yayınlanan “Teşkilat” dizisinde rol alan oyuncu Sibel Aytan katıldı.

'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisine

Serkan Çayoğlu’nun başrolünü oynadığı “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin 20. Bölümünde ekibe katılacak olan Aytan, Maria karakteri ile ekrana gelecek ve bir ajanı canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sibel Aytan ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Gassal” dizisinde Ahmet Kural ile başrolü paylaştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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