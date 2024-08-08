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Derya Baykal setlere geri dönüyor!

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Derya Baykal setlere geri dönüyor!

Magazin Haberleri

Verdiği kilolar ve değişimiyle adından sık sık söz ettiren Derya Baykal uzun bir sürenin ardından “Aşkın Dünkü Çocukları” filmiyle setlere geri dönüyor. Baykal filmde “Terzi Firdes” karakterini canlandıracak.

Hem oyuncu hem de sunucu Derya Baykal Ordu Ünye’de çekilen “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde kamera karşısına geçti. Hülya Avşar’ın “İsabel”, Uğur Yücel’in “Arif” rolünü oynadığı filmde oyuncu Derya Baykal “Terzi Firdes” karakterini canlandıracak.

GELEN PROJELERİ DE DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dostluğu ve dayanışmayı konu alan film 1975 yılında Ünye sahilinde iki genç aşık olan İsabel ve Arif’in sahneleriyle başlayıp günümüze uzanıyor.

Derya Baykal setlere geri dönüyor! - 1. Resim

Baykal, Ünye’deki çekimler sırasında halkın büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Oyuncunun film çekimlerinin ardından yeni yayın dönemindeki projelerden gelen teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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