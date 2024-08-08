Ajda Pekkan'ın konserinde şaşırtan olay! Kardeşinin yaptığına çok sinirlendi

Ünlü şarkıcı, Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle buluştu. Ajda Pekkan'ı dinleyenler arasında kardeşi de vardı. Semiramis Pekkan ile arkadaşları konser bitmeden kalkınca Pekkan sinirlendi; "Protokolden kalkılmayacağını bilmiyor musunuz?" diyerek ayaklanan herkesi geri çağırdı.

78 yaşındaki Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde sahne aldı. Gecede dikkat çeken bir olay yaşandı.

Konserin son bölümüne Semiramis Pekkan ve yanındakilerin hareketi damga vurdu. Pekkan, her zamanki arkadaş grubuyla ablasını izlemeye gelenler arasındaydı. İddiaya göre, ünlü isim konserin en coşkulu anında, grubuyla birlikte Ajda Pekkan'ın göreceği şekilde konser alanını terk ederek kulise yöneldi.

"BEN BURADAYKEN KİMSE GİDEMEZ"

Ajda Pekkan şarkı söylemeyi bırakıp "Protokolden kalkılmayacağını bilmiyor musunuz?" diyerek ayaklanan herkesi geri çağırdı. Pekkan, "Ben buradayken kimse gidemez!" dedi. Bunun üzerine Semiramis Pekkan’ın arkadaşları yerlerine döndü. Kardeş Pekkan ise kulise gitti.

Temizmagazin’in haberine göre; ünlü şarkıcının sahnede, Semiramis Pekkan'ın arkadaşı Tamer Gürsoy'a "Bunu affetmeyeceğim. Bana göstermelik gelmeyin" dediği ve küfür ettiği iddia edildi.