Özcan Deniz muhabirlerin sorularını duyunca korumalarıyla koşarak kaçtı! Görenler şoke oldu

Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterini canlandıran oyuncu Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da görüntülendi. Oyuncunun muhabirlerin sorularını duyunca korumalarıyla birlikte koştuğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının ve korumaların koşmasına ise kimse anlam veremedi.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da sahne aldı. Alaçatı sokaklarında görüntülenen şarkıcının verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özcan Deniz’in koruması muhabirlerin görüntü almasına izin vermedi. Muhabir ise korumaya ‘siz neden engel oluyorsunuz?’ diye sordu. Koruma ise bu soruya ‘İstemese biz seni engellemeyiz’ cevabını verdi.

Muhabir bu kez Özcan Deniz’e ‘Görüntüleyebilir miyim?’ diye sordu. Deniz ise ‘Görüntüleyebilirsin ama konuşamam’ diyerek cevap verdi. Muhabir şarkıcıya ‘Çok güzel bir sahneydi ne söyleyeceksiniz?’ diye sordu. Deniz ise “Keyifliydi çok güzel geçti” dedi.

"ÖZCAN DENİZ ŞİMDİ NİYE KOŞTU?"

Gazetemagazin'in haberine göre, muhabir ardından ‘Yenge Hanımı getirdiniz mi?’ sorusunu sorunca Deniz cevap vermedi. Muhabir bu kez ise ‘Tekrardan bir çocuk istiyor musunuz?’ diye bir soru yöneltti. Soruyu duyan şarkıcı korumalarıyla koşarak oradan uzaklaştı. Şarkıcının korumalarıyla koşması sosyal medyada gündem olurken izleyenler bir anlam veremedi.

Sosyal medyada “Şimdi bu niye kaçtı”, “O kadarda tepki vermeye gerek yoktu”, “Bence sorular gereksizdi ondan kaçtı” gibi yorumlar yapıldı.