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Ceza'dan yeni tarz! Cennet Mahallesi'ndeki Rüstem'e benzetildi

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Ceza&#039;dan yeni tarz! Cennet Mahallesi&#039;ndeki Rüstem&#039;e benzetildi

Magazin Haberleri

Şarkıcı Ceza’nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yeni imajı, Cennet Mahallesi'ndeki 'Rüstem' karakterine benzetildi. Sosyal medyada şarkıcının yeni görünümü ile ilgili yorum yağdı.

'Yerli Plaka', 'Fark Var', 'Suspus' gibi şarkılarıyla bilinen Ceza bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacağı iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Ceza bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Şarkıcı Instagram hesabından bir video paylaştı.

Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan örtülü yeni haline sosyal  medyada yorum yağdı.

Ceza'dan yeni tarz! Cennet Mahallesi'ndeki Rüstem'e benzetildi - 1. Resim

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Cennet Mahallesi Rüstem' benzetmesi geldi. Sosyal medyada “Rüstem’e çok benziyor”, “Görünce tanıyamadım”, Rüstem’e aşırı bezemiş gibi yorumlar yapıldı.

Ceza'dan yeni tarz! Cennet Mahallesi'ndeki Rüstem'e benzetildi - 2. Resim

CEZA KİMDİR?

Bilgin Özçalkan veya bilinen adıyla Ceza, 31 Aralık 1976 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Nüfusa 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Asıl mesleği Elektrik Teknisyenliği olan Bilgin Özçalkan bu işi bir süre yapmış ve bırakarak küçük yaştan itibaren ilgilendiği rap müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Ceza'nın, bu dönemlerde katıldığı yarışmalarda çok sayıda birinciliği vardır. 

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