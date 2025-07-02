Müge Anlı ile Güven Bana’da heyecanlı anlar… Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz’ı futbol sorusu terletti

Müge Anlı’nın sunumuyla ilk bölümü 10 Haziran’da ekrana gelen ve bilgi sorularına dayalı yarışma programı ‘Güven Bana’ dün akşam yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz’a yöneltilen futbol sorusu sosyal medyada gündem olurken, iki başarılı isim soru karşısında ter döktü.

Müge Anlı’nın sunduğu ve ATV'de yayınlanan yeni nesil bilgi ve strateji yarışması Güven Bana, yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izleniyor. İzleyicinin beğenisini kazanan format, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Her doğru cevapla ödül havuzunun büyüdüğü yarışmaya son olarak Sinan Engin ile Abdülkerim Durmaz konuk oldu.

İKİ ESKİ FUTBOLCUYU DA ZORLADI

Genel kültür ve mantık sorularının ön plana çıktığı programda Engin ve Durmaz’ın karşısına çıkan “Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 'namağlup lider tamamlayan' tek Türk takımı Beşiktaş'ın 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki takımlar arasında hangisi yoktu?” sorusu iki ünlü ismi de zorladı.

SEVİNÇ YAŞADILAR

Cevaplar arasında ise Napoli, Monaco, Leipzig, Porto şıkları yer aldı. 125 bin TL değerindeki soru karşısında uzunca bir süre düşünen yarışmacılar ‘Napoli’ cevabında karar kıldı.

Doğru cevabı bilen ikili sevinçten havalara uçtu.