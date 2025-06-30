Kazandığı parayla yetindi, devam etse tarih yazacaktı! Milyoner yarışmacısından beklenmedik hamle

ATV’nin sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacı Recep Tayyip Temiz, 500 bin TL’lik soruya ulaşarak geceye damga vurdu.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Programa katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Temiz, sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

YARIŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDI

İlk baraj sorularını geçen yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11. soruya kadar ulaştı. Soruda, "17. yüzyılın sonunda Panama’yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?" sorusu yer aldı.

Temiz, bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı. Bu kararla birlikte 300 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Eğer devam etseydi, 1 milyon TL’lik soruyu görme hakkı kazanacaktı.